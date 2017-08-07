أربع دول تشارك في مهرجان العسل بأبها - صحيفة صدى الالكترونية

محمد طحيطح(صدى):

حقق مهرجان العسل في نسخته الرابعة المقام ضمن فعاليات مهرجان ” أبها يجمعنا ” مبيعات تراوحت ما بين 50 ألف ريال إلى 150 ألف ريال، وسط إقبال كبير من السياح والمصطافين وأهالي منطقة عسير .

وأوضح المشرف العام على مهرجان العسل نائب رئيس جمعية النحالين بأبها عائض عسيري, أن المهرجان المقام بجوار فندق قصر أبها تشارك فيه أربع دول هي مصر, والأردن, والإمارات, وعُمان ، ومن المملكة مكة المكرمة , وحائل , والباحة , وأبها , ورجال ألمع , يقدم فيه 23 عارضاً سبعة أنواع من العسل .

وأضاف أن المهرجان يقيم مزادات لبيع العسل، ويعد طلبات يتم إرسالها كهدايا، إضافة إلى إقامة مسابقات لمنتجات العسل، والتعريف بطريقة استخراجه, وعرض عدد من الأكلات الشعبية المضاف عليها أنواع من العسل والسمن .