⁠⁠⁠⁠⁠الفيصل: الحج عبادة وسلوك حضاري وليس تسييس - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

أكد صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية، رفض المملكة لكل الدعوات الهادفة لتسييس الحج وتدويله، مبيناً أن الحج عبادة وسلوك حضاري .

ولفت سموه إلى أن المملكة قيادة وحكومة وشعباً تحرص على تقديم الإمكانات كافة لخدمة ضيوف الرحمن ليؤدوا مناسكهم بكل يسر وسهولة، داعياً حجاج بيت الله الحرام إلى التحلي بالأخلاق الإسلامية وأن يكونوا أنموذجاً حضارياً للإنسان المسلم .

وفي رده على سؤال حول حملات دولة قطر الداعية لتسييس الحج وتدويله ومحاولة التقليل من دور المملكة في تقديم الخدمات لضيوف الرحمن قال سموه ” الجواب في عنوان هذه الحملة وهو أن الحج عبادة وسلوك حضاري، وليس هناك تسييس للحج “.

وأعلن سمو أمير منطقة مكة المكرمة أن الحملة منذ انطلاقتها حققت إنجازات ونجاحات كبيرة يأتي في مقدمتها تقليص نسب المخالفين إلى 5% خلال موسم الحج الماضي مقارنة بــ 9% في العام الذي قبله، مقدماً سموه الشكر لكل الجهات التي أسهمت في تحقيق هذا الإنجاز .

وحول التشكيك في جدوى حملة الحج قال سموه ” التشكيك كثير لكن العبرة بالنتائج والإنجاز، و الأنظمة ستطبق بكل حزم بأخلاق إسلامية “.

وأعلن سموه أن هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة نفذت هذا العام مشروعات بقيمة 300 مليون ريال لتحسين الخدمات وتطويرها في الموسم الحالي، لافتاً إلى أن هيئة تطوير المنطقة ووزارة الحج والعمرة ستنفذان مشروعاً كبيراً في المشاعر المقدسة سيتم الإعلان عنه في وقته، مشيرا إلى أن القطاعات كافة لها إنجازاتها في موسم الحج .