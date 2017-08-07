فتح باب الترشح لرئاسة مجلس إدارة النادي الوطني بتبوك - صحيفة صدى الالكترونية

نواف السالم(صدى):

أعلنت إدارة النادي الوطني بتبوك، اليوم الإثنين، عن فتح باب الترشح لرئاسة وعضوية مجلس إدارة النادي بنظام القائمة الذي يستمر لـ 15 يوماً .

ودعت إدارة النادي من لديه الرغبة في الترشيح التقدم بأوراقه إلى مندوب المكتب للتدقيق مع ضرورة التقيد بالطلبات التي تنصها الهيئة العامة للرياضة، وأهمها حصول المترشح لرئاسة مجلس إدارة النادي على شهادة جامعية، أو ثانوية عامة مع خبرة بالعمل الإداري في النادي لـ 15 سنة, وأن يكون من أعضاء الجمعية العمومية مع تسديد رسوم الاشتراك المحددة بـ1000 ريال، عن كل سنة، مع تسديد جميع المتأخرات، بالإضافة إلى الترشح لعضوية مجلس الإدارة، وحصول المترشح على خبرة 5 سنوات في العمل الإداري بالنادي أو الشهادة الجامعية، وأن يكون من أعضاء الجمعية العمومية مع تسديد رسوم الاشتراك المحددة بـ1000 ريال عن كل سنة، وتسديد جميع المتأخرات من تاريخ التحاقه بالجمعية العمومية .