" شارع الفن " يجذب زوار مهرجان الورد والفاكهة بتبوك - صحيفة صدى الالكترونية

محمود البلوي(صدى):

حظي شارع الفن التشكيلي المقام ضمن مهرجان الورد والفاكهة بتبوك بإقبالٍ لافت من زوار المهرجان، بعد أن أظهرت اللوحات المعروضة فيه إبداعاً تناوب على تقديمها 45 شاباً وشابةً من هواة الرسم.

وأظهر شارع الفن مدى الإبداع الفني لدى عدد من شباب وشابات تبوك الذين تميزوا في فنون مختلفة بين ” البوب آرت ” و ” البورتيه ” بالإضافة لرسم الطبيعة والجداريات.

وأوضح التشكيليون أن المهرجان أتاح الفرصة للجميع المشاركة وإظهار ما لديهم من مواهب وإبداعات ومن ضمنها موهبة الرسم, وتخصيص مرسم مباشر وجناح متكامل لدعم موهوبي الرسم التشكيلي, مؤكدين كبير الدعم والتشجيع الذي وجدوه من زوار المهرجان.