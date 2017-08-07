القتل تعزيراً وحد الحرابة لاثنين اشتركوا في قتل العميد السواط - صحيفة صدى الالكترونية

سعيد العجل(صدى):

قررت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض اليوم، القتل تعزيزا لأحد المتهمين، وحد الحرابة للآخر والسجن 28 سنة للثالث، لإشتراكهم في قتل العقيد السواط.

الشهيد العقيد مبارك السواط من منسوبي الأمن وقد اغتيل في 11/5/1426هـ بمكة المكرمة عندما كان الشهيد خارج من منزل ليتوجه لعمل حيث قام مجموعة من الإرهابيين بإطلاق النار عليه من أسلحتهم الرشاشة أثناء نزوله من درج منزله .

وصدر في السابق بحق الجناة مع مجموعة أخرى عدد من الأحكام قبل أن تنقضها الاستئناف .