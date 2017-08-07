حريق يساهم في القبض على عمالة مخالفة شرق مكة - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

نشب حريق في سكن عمالة مخالفة، تُقيم فيه بطريقة غير نظامية في أحد الجبال الواقعة شرق مكة المكرمة، على امتداد طريق ” الشرائع – منى “.

وألقت قوات الأمن القبض على تلك العمالة، وهي باكستانية الجنسية، قبل فرارها من الموقع حين وقوع الحريق.

ونشب الحريق الذي وقع صباح اليوم الاثنين، في مجموعة منازل بُنيت من الهناجر بطريقة عشوائية، كان يستخدمها العمالة كمأوى لهم وسكن، في أحد الجبال القريبة من حي الشرائع شرقي مكة المكرمة، بعيدا عن أعين الجهات الرقابية، إلا أن الحريق كان السبب الرئيسي لكشف أمرهم، ويعُتقد أن انفجار إحدى اسطوانات الغاز، وراء أسباب نشوب الحريق في تلك المنازل العشوائية.

وقد التهمت النيران جميع محتويات تلك المنازل، دون حدوث أي إصابات في الأرواح، بينما قبضت الجهات الأمنية على عدد من العمالة المخالفة التي كانت تسكنها بطريقة عشوائية، تمهيدا للتحقيق معها، وتم مباشرة الموقع من قبل الجهات المختصة للتحقيق في الواقعة ولمعرفة ملابسات الحريق.