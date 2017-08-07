طفل بنصف قلب يُخالف توقعات الأطباء وينجو من الموت - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

خالف ” جيكوب ريان ” طفل بريطاني ” مٌعجزة ” جميع توقعات الأطباء بوفاته ، وعدم قدرته على الحياة ، على إثر ولادته بنصف قلب .

ورغم أنه لم يتجاوز عمر جيكوب الثلاثة أشهر فقط، و خضع لأكثر من 20 عملية جراحية، وتوقف قلبه عن العمل 3 مرات خلالها، لكنه تجاوز كل المخاطر، وعاد ليعيش حياته بشكل طبيعي للمرة الأولى، بحسب صحيفة ميرور البريطانية.

وتقول ستيف والدة جيكوب “ لم يتوقع الأطباء أن يتمكن من العودة إلى المنزل، لقد شعروا بالدهشة من ذلك. وعندما نستعرض ما كان عليها وما وصل إليه الآن، نشعر أننا ننظر إلى طفل مختلف. لم يكن من المتوقع أن يتمكن من التنفس لوحده، لكنه يفعل ذلك دون مساعدة من الاجهزة، وهذا الأمر شكل مفاجأة للأطباء ”.

وكان الاطباء شخصوا إصابة جيكوب بمتلازمة الجانب الأيسر للقلب، وهي تعني أن هذا الجزء لم يتشكل بالشكل الصحيح ، وعرض الأطباء على والديه أن يتم إنهاء حياته، لكنهما رفضا ذلك، وقررا منحه فرصة للحياة.

وعلى الرغم من أن جيكوب عانى من نزيف في الدماغ خلال إحدى العمليات الجراحية، إلا أن الطفل المعجزة لا يزال يخالف توقعات الأطباء، والذين قالوا إنه سيصاب بالصمم نتيجة لذلك، لكنه تجاوز اختبار السمع بنجاح في اليوم التالي، وبانتظار اختبار البصر، لمعرفة إذا كان جيكوب قد تجاوز هذه المحنة بنجاح تام.