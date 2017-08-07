بالصور.. فتح طرق الداير والريث بعد إزالة أثار الأمطار - صحيفة صدى الالكترونية

حسن الجعفري(صدى):

فتحت إدارة الطرق بجازان ممثلة في فرقة الطرق بمحافظتي الداير بني مالك والريث، عدد من الطرق التي تأثرت مؤخرا نتيجة الأمطار في جبال منطقة جازان.

وقال مدير عام إدارة الطرق بجازان المهندس محمد الحازمي، إن أعمال فتح الطرق شملت بداية طريق صدر جورا إلى نيد صحره وصولا إلى مركز الجانبة في جبال الحشر كما شملت صيانة طريق ريدان ووادي رحب وطريق الحرف وكذلك طريق العصمة ولصق في جبال الريث .

وأوضح الحازمي أنه تم توجيه فرقتي الطرق في بني مالك والريث بالعمل على مدار الساعة لمباشرة فتح الطرق وتلقي بلاغات المواطنين والعمل على سرعة فتح الطرق ليتمكن سكان القرى والهجر من الوصول لمنازلهم ووظائفهم مبينا أن المتابعة مستمرة.

وأكد الحازمي بأن إدارة الطرق بجازان تتابع موجة الأمطار بشكل يومي متواصل في كل المحافظات وتعمل على تسخير كامل معداتها لفتح الطرق المتضررة نتيجة الأمطار التي تشهدها المنطقة خلال هذه الأيام.

وتتابع مع كافة اللجنة الفورية المشكلة مع الدفاع والمدني والجهات الأخرى مبينا أن الطرق في المنطقة بمتابعة وتوجيه من أمير المنطقة ونائبه ووزير النقل ونائبه وكافة المسئولين بالوزارة .