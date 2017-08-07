الاتصالات السعودية بالرياض توفر فرص عمل للرجال - صحيفة صدى الالكترونية

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت شركة الاتصالات السعودية – عبر موقعها الإلكتروني- عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للرجال، لحمَلة درجة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، أو الهندسة، أو التكنولوجيا)، مع وجود خبرات سابقة، وذلك للعمل بفروع الشركة في منطقة الرياض.

وأبرزت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– أخصائي التوظيف.

– مشرف التوظيف.

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 6 أغسطس 2017م.

ولفتت الشركة، إلى أنه للتقديم ومعرفة شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الضغط على هذا الرابط (هنا).