الاتصالات السعودية بالرياض توفر فرص عمل للرجال - صحيفة صدى الالكترونية

الاتصالات السعودية بالرياض توفر فرص عمل للرجال
أعلنت شركة الاتصالات السعودية – عبر موقعها الإلكتروني- عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للرجال، لحمَلة درجة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، أو الهندسة، أو التكنولوجيا)، مع وجود خبرات سابقة، وذلك للعمل بفروع الشركة في منطقة الرياض.
وأبرزت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:
– أخصائي التوظيف.
– مشرف التوظيف.
وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 6 أغسطس 2017م.
ولفتت الشركة، إلى أنه للتقديم ومعرفة شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الضغط على هذا الرابط (هنا).
يالله رضاك والجنه[ عدد التعليقات: 396 ] نشر منذ 2 ساعتين
اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عمن سواك