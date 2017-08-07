مركز أرامكو الطبي يعلن عن وظائف شاغرة - صحيفة صدى الالكترونية

فاطمة المالكي(صدى):

أعلن مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي- عبر موقعه الإلكتروني- عن توفّر وظائف صحية شاغرة، لحمَلة درجة الماجستير، ودرجة البكالوريوس، في عدد من التخصصات، وذلك للعمل بفروع المركز في كلٍّ من الأحساء، والظهران، ورأس تنورة، وبقيق.

وأبرز المركز، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– أخصائي أول الصحة المهنية.

– أخصائي الصحة المهنية.

– مساعد أخصائي الصحة المهنية.

– أخصائي أشعة.

وأوضح المركز، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 7 أغسطس 2017م.

وأشار المركز إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا اضغط (هنا).