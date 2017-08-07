إحذري.. الكعب العالي يٌسبب التشوهات - صحيفة صدى الالكترونية

أماني الغامدي(صدى):

يندرج انحراف إبهام القدم ضمن التشوهات العظمية الشائعة لدى البالغين، خاصة لدى النساء، وذلك بسبب ارتداء الأحذية ذات الكعب العالي.

وأوضح جراح العظام الألماني رامين نازيمي أن انحراف إبهام القدم “ Hallux Valgus ” هو تشوه يُصيب النسيج العظمي والأجزاء اللينة، مثل الأوتار والعضلات، في أوسط القدم، مما يتسبب في انحراف المفصل المشطي السلامي للإصبع الكبير، وبالتالي يتخذ الإبهام وضعاً مائلاً.

وأضاف أنه على حافة القدم الداخلية وتحت إبهام القدم يظهر تقوس عظمي، وهو ما يُسبب ضغطاً مزعجاً بالحذاء، كما أن الألم الناتج عن عدم العلاج يزداد عاماً بعد عام.

الأحذية ذات الكعب العالي وأشار نازيمي إلى أن 60 إلى 70% من الحالات يكون لديهم الاستعداد الوراثي. ومن الأسباب الأخرى لهذا التشوه الميل إلى ضعف النسيج الضام وارتداء الأحذية ذات الكعب العالي.

لذا تعد النساء أكثر عرضة للإصابة بانحراف إبهام القدم. ومن جانبها، شددت اختصاصي العناية بالأقدام تاتيانا بفيرزيش على ضرورة استشارة طبيب عظام فور ملاحظة تغير في القدم، نظراً لأن عدم علاج الانحراف لن يقتصر ضرره على القدم فحسب، بل قد يؤدي أيضاً إلى الإصابة بآلام في الركبة والظهر.

تخفيف الأعراض وبدورها أضافت جرّاحة العظام الألمانية ميلاني جالا أنه في المراحل الأولى لانحراف الإبهام يمكن تخفيف الأعراض عن طريق ما يعرف بجبيرة الأصابع وتمارين تقوية عضلات القدم. والجبيرة عبارة عن وسادة ناعمة مصنوعة من السيليكون توضع بين الإبهام والأصابع المجاورة بهدف إعادة الإبهام لوضعه الطبيعي.

وتساهم الجبيرة الخاصة، التي توضع على القدم، في إعادة الإبهام إلى وضعه الطبيعي أيضا.

وأضاف نازيمي أن تمارين تقوية عضلات القدم تمتاز ببساطتها؛ حيث يمكن ممارستها بين الحين والآخر، مثل رفع الأقلام الموضوعة على الأرض عن طريق أصابع القدم. تدخل جراحي وإذا لم تفلح هذه التدابير في تحسين الحالة، فيمكن حينئذ أن يخضع المريض لتدخل جراحي من أجل تصحيح العظم والأجزاء اللينة.

ومن المهم بعد العملية الجراحية ارتداء ضمادة على شكل حذاء لمدة 6 أو 8 أسابيع باستمرار، حتى لا تنحرف العظام المصححة. وللوقاية من انحراف إبهام القدم ينبغي المشي حافيا قدر الإمكان، والمواظبة على ممارسة تمارين القدم، وارتداء الأحذية المسطحة بدلاً من أحذية الكعب العالي.

وفي الوقت نفسه يبعث نازيمي برسالة طمأنة للنساء بعدم التخلي عن أحذية الكعب العالي بشكل كامل، حيث يرى أنه لن يكون هناك مشكلة في ارتداء أحذية الكعب العالي لفترات قصيرة، على سبيل المثال خلال المناسبات .