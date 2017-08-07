⁠⁠⁠⁠⁠أمن المنشآت تحتفل بتخريج الدورة التأهيلية في جدة الأربعاء - صحيفة صدى الالكترونية

سعيد العجل(صدى):

تحتفل قوات أمن المنشآت بتخريج عدد من الدورات بمركز تدريب القوات بمحافظة جدة.

ويقام الاحتفال تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف عبدالعزيز آل سعود وزير الداخلية يقام حفل تخريج الدورة التأهيلية للفرد الأساسي السادسة عشر والثالثة والعشرون ودورة التخصص في دوريات أمن وحراسة المنشآت لفرق التدخل السريع رقم 1 بمركز تدريب القوات بمحافظة جدة/ذهبان يوم الأربعاء الموافق 17/11/1438هـ.

وعبر قائد قوات أمن المنشآت اللواء سعد بن حسن الجباري عن شكره وتقديره لهذه الرعاية الكريمة مما يؤكد الإهتمام المتواصل من لدن سيدي صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود وزير الداخلية ( حفظه الله) بمسيرة التدريب في القوات.

وأشار إلى أن الدورات تضم 560 فرداً من الرتب جندي وجندي أول، وأضاف أن الخريجين تلقوا خلال وجودهم بالمركز التدريبات العسكرية الأساسية والتخصصية التي تؤهلهم بإذن للمشاركة الفاعلة مع زملائهم بالعمل الميداني والإداري. كما أوضح أنه سيتم عملهم في المواقع المستهدفه بالتغطيه الامنيه بالمنطقه الشرقيه.

وبهذه المناسبة بارك اللواء الجباري للخريجين وهنأهم متمنياً لهم التوفيق والنجاح في حياتهم العملية لخدمة الدين ثم المليك والوطن في ظل القيادة الحكيمة.