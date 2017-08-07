62 ألف تأشيرة دخول للحجاج الإيرانيين - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

قالت منظمة الحج والزيارة الإيرانية إن عدد تأشيرات الدخول التي أصدرتها سلطات المملكة للحجاج الإيرانيين حتى يوم أمس الأحد، بلغ 62 ألف تأشيرة دخول.

وأوضح رئيس منظمة الحج والزيارة حميد محمدي، أن عدد رحلات الحجاج الإيرانين التي وصلت إلى المدينة المنورة حتى يوم أمس الأحد بلغ 62 رحلة نقلت أكثر من 16 ألف حاج.

وأضاف أن رحلات الحجاج الإيرانيين ستنقل اعتبارا من الخميس المقبل من المدينة المنورة إلى جدة.

وبدأت رحلات الحجاج الإيرانيين في الوصول منذ 30 يوليو الماضي وتستمر حتى 25 أغسطس الجاري، فيما وصل الخميس الماضي وفد دبلوماسي إيراني يتكون من 10 أشخاص، سيتوزعون على مدن جدة ومكة المكرمة والمدينة المنورة، للمساعدة في معالجة وتسوية شؤون الحجاج الإيرانيين.