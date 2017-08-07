 استقرار أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم - صحيفة صدى الالكترونية

  • الإثنين 7

    أغسطس

  1. الرئيسية
  2. مال واعمال
  3. استقرار أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم

استقرار أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم

استقرار أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم
عواصم عالمية(صدى):

استقرت أسعار الذهب اليوم الاثنين، قرب أقل مستوى في أسبوعين، مع بقاء الدولار مدعوماً بتوقعات بتشديد السياسة النقدية في الولايات المتحدة، عقب بيانات وظائف أقوى من التوقعات الأسبوع الماضي.

ولم يسجل الذهب تغيراً يذكر في التعاملات الفورية عند 1257.51 دولار للأوقية ولامس يوم الجمعة أقل مستوى في أسبوعين عند 1254 دولاراً للأوقية وسجل أول تراجع أسبوعي في أربعة أسابيع.
ونزل الذهب في التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة تسليم ديسمبر 0.1 في المئة إلى 1263.10 دولار للأوقية.


الوسوم:, , ,

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *