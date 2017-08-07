الإفراج عن جميع مشجعي الفيصلي الموقوفين - صحيفة صدى الالكترونية

ماجد محمد(صدى):

قال السفير الأردني بمصر، علي العايد، أنه تم الإفراج عن جميع مشجعي النادي الفيصلي الذين جرى توقيفهم في مدينة الإسكندرية، أمس الأحدعلى خلفية الأحداث المؤسفة التي شهدها إستاد الإسكندرية في ختام البطولة العربية لكرة القدم، بمباراة فريق الفيصلي مع فريق الترجي التونسي.

وأوضح في تصريح صحفي، إن عدد الأشخاص المفرج عنهم بلغ 38 مواطنا أردنيا من مشجعي النادي الفيصلي جميعهم بخير مضيفا أنهم سيعودون إلى أرض الوطن الغالي اليوم وفي أول طائرة مغادرة إلى عمان معبراً عن شكره وتقديره للتعاون الكامل الذي أبدته الحكومة المصرية