تميم الخائن يسمح بحصار القوات التركية للقطريين - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الضوي(صدى):

تفرض القوات التركية حصارا على القطريين في بلادهم، وهو ما يوصف باحتلال بمباركة نظام تميم الذي خان شعبه للأتراك.

ووضعت القوات التركية حواجز أمنية أمام القطريين، مما أثار حالة من الاستياء بينهم، حيث أنهم اعتبروه احتلال بدعوى الحماية.

وطالب القطريون بإزالة الحواجز الأمنية التى تضعها القوات التركية فى الدوحة، حيث يقومون الأتراك بتفتيش القطريون بشكل غير لائق.

وأكد القطريون على موقع التواصل الاجتماعى ” تويتر ” مطالبتهم بإزالة الحواجز التى وضعها الأتراك والمماطلة فى التفتيش مما يتسبب تأخيرهم عن العمل.

وكان الرئيس التركى رجب طيب أردوغان أرسل 5000 جندى إلى الدوحة على مدار 6 دفعات بهدف تأمين تميم بن حمد بن خليفة آل ثانى وإنشاء القاعدة العسكرية التركية بالدوحة.