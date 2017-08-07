المواصفات تعتمد 4 لوائح فنية إلزامية و90 مواصفة - صحيفة صدى الالكترونية

علي القحطاني(صدى):

اعتمد مجلس إدارة الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، في اجتماعه الـ161، أربع لوائح فنية إلزامية جديدة، إضافة إلى 90 مواصفة قياسية سعودية في عدة قطاعات.

وتضمنت اللوائح الفنية الجديدة، اللائحة الفنية لمواد البناء ” الجزء الثالث- الروابط الهيدروليكية ” ، واللائحة الفنية لمواد البناء ” الجزء الرابع: الطوب والبلاط والسيراميك والأدوات الصحية والمنتجات ذات العلاقة “، إضافة إلى اللائحة الفنية للمصاعد الكهربائية المستخدمة في المباني والمنشآت واللائحة الفنية لحواجز الحماية في الشاحنات والمقطورات ونصف المقطورات.

يأتي ذلك ضِمن جهود الهيئة في تنفيذ برنامج ” سلامة المنتجات ” ، والذي يُعد أحد مبادرات برنامج التحول الوطني 2020.