أرسنال ثاني أكثر الأندية تتويجا بالدرع الخيرية - صحيفة صدى الالكترونية

نواف السالم(صدى):

احتل نادى أرسنال الإنجليزى، المحترف ضمن صفوفه اللاعب المصرى محمد الننى، المركز الثانى فى قائمة الأندية الأكثر تتويجاً بالدروع الخيرية على مدار التاريخ، مناصفتا مع فريق ليفربول، برصيد 15 لقبا لكل منهما.

وحصد الجانرز اللقب فى انطلاق منافسات الموسم الجديد 2017/2018، بعد فوزه على تشيلسى حامل لقب البريميرليج، بركلات الترجيح 4/1، عقب انتهاء الوقت الأصلى للمباراة التى أقيمت على ملعب ” ويمبلى ” بالتعادل الإيجابى 1/1.

وجاء فريقا أرسنال وليفربول فى المركز الثانى بقائمة الأكثر فوزا بالدرع الخيرية، متفوقين على إيفرتون المتوج باللقب 9 مرات، وخلف مانشستر يونايتد المتربع على الصدارة برصيد 21 لقبا.