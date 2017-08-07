حقيقة كثافة الشعر الأبيض عقب نزع شعره منه - صحيفة صدى الالكترونية

أماني الغامدي(صدى):

يعتقد كثيرون أن نزع شعرة واحدة بيضاء تؤدي إلى انتشاره وزيادة عدده.. فهل هذا صحيح؟

أجابت عن هذا التساؤل دراسة علمية تم نشرها بوكالة سبوتنيك الروسية ، مؤكده ، إن هذا الاعتقاد مجرد خرافة، وأن انتزاع شعرة لا يؤدي إلى نمو عدة شعرات مكانها، وإلا كان تساقط الشعر يتسبب في كثافته وليس العكس.

وأضافت الدراسة أن هناك عدة عوامل تتسبب في ظهور الشعر الأبيض، أهمها العوامل الوراثية التي لا يمكن التحكم فيها، كما أن الممارسات اليومية أيضاً تتسبب في ظهور الشعر الأبيض في سن مبكرة، مثل التعرض للشمس المباشرة من دون حماية أو تكرار استخدام أدوات التصفيف الحرارية ” السيشوار “.

وهناك طرق لإخفاء الشعر البيضاء دون صبغة بعضها طبيعي مثل ماء البطاطس، والبعض الآخر منتجات موضعية مثل قلم أو بودرة تخفي الشعر الأبيض ولكن تأثيرها يذهب بمجرد وصول الماء إليها.