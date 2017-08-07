حقيقة كثافة الشعر الأبيض عقب نزع شعره منه - صحيفة صدى الالكترونية

حقيقة كثافة الشعر الأبيض عقب نزع شعره منه
يعتقد كثيرون أن نزع شعرة واحدة بيضاء تؤدي إلى انتشاره وزيادة عدده.. فهل هذا صحيح؟
أجابت عن هذا التساؤل دراسة علمية تم نشرها بوكالة سبوتنيك الروسية ، مؤكده ، إن هذا الاعتقاد مجرد خرافة، وأن انتزاع شعرة لا يؤدي إلى نمو عدة شعرات مكانها، وإلا كان تساقط الشعر يتسبب في كثافته وليس العكس.
وأضافت الدراسة أن هناك عدة عوامل تتسبب في ظهور الشعر الأبيض، أهمها العوامل الوراثية التي لا يمكن التحكم فيها، كما أن الممارسات اليومية أيضاً تتسبب في ظهور الشعر الأبيض في سن مبكرة، مثل التعرض للشمس المباشرة من دون حماية أو تكرار استخدام أدوات التصفيف الحرارية ” السيشوار “.
وهناك طرق لإخفاء الشعر البيضاء دون صبغة بعضها طبيعي مثل ماء البطاطس، والبعض الآخر منتجات موضعية مثل قلم أو بودرة تخفي الشعر الأبيض ولكن تأثيرها يذهب بمجرد وصول الماء إليها.
جَےـنٌےـحًےـ ٱلخٌےـيّےـٱل[ عدد التعليقات: 10087 ] نشر منذ 2 ساعتين
نعم صحيح
العامل الوراثي درجه اولى 👌
سبب ظهور الشيب
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 13812 ] نشر منذ 56 دقيقة
بس سألت اخصائيه عن اذا نزعتي شعره بيضاء يزيد بكثره تقولي مدري اصدق مين 😆
جَےـنٌےـحًےـ ٱلخٌےـيّےـٱل[ عدد التعليقات: 10087 ] نشر منذ 50 دقيقة
فيه دراساات تقول بسبب نقص فيتامينات معينه قد يحدث الشيب حيث البوصيله تفقد صبغتها
كلام واقعي وصحيح 🤔
ولكن انا كل الفيتامينات اخذها وتراكيز ممتازه وشركات عالميه من امريكا واليابان
يعني لو احلل يمكن الفيتامينات اكثر من دمي
ومع هيك عندي ٣ شيبات في شعري منذ سنوات ولاراحوا وانا اخذ فيتامينات 😤😤
لذلك فندت موضوع الدراسه المتعلقه في الفيتامينات
والسبب يعود للوراثه ولاجدال في ذلك ✋
الفيتامينات تقوي الشعر والاظفار وتعطي حيويه للبشره وبالتالي نقصها 👈يعمل تكسر الاظافر وتلف الشعر وشحوب البشره اي من هذه العلامات عندكم فاعلموا انها نقص فيتامينات
جَےـنٌےـحًےـ ٱلخٌےـيّےـٱل[ عدد التعليقات: 10087 ] نشر منذ 46 دقيقة
دانه
البوصيله الواحده ماتطلع الا شعره وحده
وبالتالي لو نزعت راح تطلع وحده فقط مكانها
مثل ماتفضلت الدراسه اعلاه
حكاية يكثر ماتوقع 🤔
مغرد[ عدد التعليقات: 198 ] نشر منذ 41 دقيقة
نعم يتا كثر هذا شى من زمان مذكور
نهار السلام[ عدد التعليقات: 436 ] نشر منذ 41 دقيقة
الزعل ، والعصبيه ، وكثرة التفكير ، والقلق
جميعها تتفوق على العامل الوراثي في كثير كثير من الامراض والحالات الصحيه ومنها بياض لون الشعر ، ، ،
وقديما قالوا ” حياة بلاتفكير راحه مضاعفه “