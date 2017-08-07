فنانة تُثير ضجة بمقاطع تقبيل زوجها لقدمها - صحيفة صدى الالكترونية

فنانة تُثير ضجة بمقاطع تقبيل زوجها لقدمها
أثارت الفنانة يلدا قولشريفي إيرانية الأصل ، ضجة كبيرة بمواقع التواصل الأجتماعي ، وغضب النشطاء ، عقب نشرها مقاطع عبر حسابها على تطبيق ” سناب شات ” ، تظهر تقبيل حسن الموسوي زوجها الكويتي لقدميها!
واستنكرت التعليقات قيام يلدا بنشر لحظات خاصة مع زوجها مع اعتبار الامر غير لائق ولا يظهر مستوى راقياً من الاحترام، في حين اعتبرت تعليقات اخرى ان المشاهد تظهر الحب الكبير الذي يجمع بين الزوجين.
Asma_alasiri 👑[ عدد التعليقات: 9022 ] نشر منذ 2 ساعتين
عادي زوجتهه .. يحبها يقدرها يحترمها 💔😍
مو زي المريض ذاك خاين زوجتهه 💔
يالله رضاك والجنه[ عدد التعليقات: 396 ] نشر منذ 1 ساعة
زوجته حلاله
جَےـنٌےـحًےـ ٱلخٌےـيّےـٱل[ عدد التعليقات: 10086 ] نشر منذ 1 ساعة
اخيييييه 😤
مهما كان ماتوصل هالمواصيل
دخيل الله الرجال انقرضوا 😥💔