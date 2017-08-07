فنانة تُثير ضجة بمقاطع تقبيل زوجها لقدمها - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

أثارت الفنانة يلدا قولشريفي إيرانية الأصل ، ضجة كبيرة بمواقع التواصل الأجتماعي ، وغضب النشطاء ، عقب نشرها مقاطع عبر حسابها على تطبيق ” سناب شات ” ، تظهر تقبيل حسن الموسوي زوجها الكويتي لقدميها!

واستنكرت التعليقات قيام يلدا بنشر لحظات خاصة مع زوجها مع اعتبار الامر غير لائق ولا يظهر مستوى راقياً من الاحترام، في حين اعتبرت تعليقات اخرى ان المشاهد تظهر الحب الكبير الذي يجمع بين الزوجين.