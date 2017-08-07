جمعية النحالين بالباحة تطلق تطبيق خاص لمهرجان العسل الدولي على الأجهزة الذكية - صحيفة صدى الالكترونية

احمد الزهراني (صدى):

أطلقت جمعية النحالين التعاونية بالباحة تطبيق خاص بمهرجان العسل الدولي بالباحة على أجهزة نظام آبل ونظام الأندرويد ، وذلك بالتزامن مع أنطلاق مهرجان العسل الدولي العاشر ، الذي ينظم هذه الأيام بغابة رغدان بمنطقة الباحة في الفترة من 11-25 ذو القعدة 1438هـ.

صرح بذلك الأستاذ الدكتور أحمد الخازم رئيس مجلس إدارة جمعية النحالين التعاونية رئيس اللجنة المنظمة لمهرجان العسل الدولي العاشر والفعاليات المصاحبة.

حيث أوضح أن التطبيق يحتوي على تقارير عن المهرجانات التسع السابقة، وعلى معلومات كاملة عن مهرجان العسل العاشر ، مثل تواريخ وفعاليات المهرجان ، وموقع المهرجان ، ومقاطع فيديو ويوتيوب خاصة بالمهرجانات السابقة، والأوبريتات وجزء خاص بيوميات المهرجان.

كما يحتوي التطبيق أيضاً على برنامج ومعلومات عن اللقاء الوطني العاشر للنحالين والمهتمين بصناعة النحل الذي ينظم بالتزامن مع المهرجان كفعاليات علميه ، ويحتوي أيضاً على تفاصيل عن جائزة علي المجدوعي لدعم صناعة العسل .

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‏https://appsto.re/sa/vc111

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‏https://play.google.com/store/apps/details?id=com.HoneyFestivalInternationalBaha