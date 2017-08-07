صحيفة عبرية تزعم طلب فلسطين من الأردن فتح سفارة الاحتلال - صحيفة صدى الالكترونية

القدس المحتلة(صدى):

زعمت صحيفة ” اسرائيل اليوم ” العبرية، إن السلطات الفلسطينية طالبت بعودة العمل الى السفارة الاسرائيلية في عمان، والذي توقف بعد الحادثة الاخيرة التي قتل على اثرها مواطنين اردنيين، قبل مغادرة السفيرة والحارس القاتل الى تل أبيب.

ورفض الأردن عودة السفيرة الاسرائيلية إلى عمان قبل فتح تحقيق مع الحارس القاتل، وهو ما تسبب بحسب السلطة بحجز مئات جوازات السفر لمواطنين اردنيين ورجال اعمال بحسب ما جاء على موقع ” اسرائيل اليوم “.

وأشار موقع الصحيفة إلى أن السلطة الفلسطينية طالبت بعودة العمل في السفارة الاسرائيلية ما سيسمح بتحرير جوازات السفر المحجوزة، والتي تعود لمواطنين اردنيين تقدموا للسفارة الاسرائيلية بطلب فيزا لزيارة أقاربهم في مناطق السلطة الفلسطينية، او لزيارة المناطق الفلسطينية كرجال اعمال.

وأشار الموقع إلى أن عددا من رجال الاعمال المحتجزة جوازاتهم جراء توقف عمل السفارة الاسرائيلية لهم صلات مباشرة مع الحكومة الاردنية، وكذلك مع المسؤولين في السلطة الفلسطينية، ومع ذلك فلا زال الموقف الاردني واضح ولم يتغير، والقاضي بعدم السماح للسفيرة الاسرائيلية بالعودة الى الاردن ما دامت اسرائيل لم تقدم ضمانات بأن الحارس الذي اطلق النار سيقدم للمحاكمة.

ونسب موقع الصحيفة العبرية الى مصدر فلسطيني الذي صرح للصحيفة بالقول ” هناك جهود تبذل من قبل وزارة الخارجية الفلسطينية مع السفارة الأردنية في تل ابيب والخارجية الاسرائيلية لايجاد مخرج وحل لهذه الازمة “.