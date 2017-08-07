الجيش يسيطر على قاعدة رئيسية للمتمردين في السودان - صحيفة صدى الالكترونية

الخرطوم(صدى):

قال متمردون اليوم الاثنين ، إن جيش جنوب السودان سيطر على باجاك، المعقل الرئيسي للمتمردين قرب الحدود الإثيوبية، مما أرغم آلاف السكان على الفرار.

وأوضح ” لام بول جابرييل ” المتحدث باسم المتمردين، إن قواتهم تراجعت عن باجاك بعد التعرض لهجوم في الساعات الأولى من صباح يوم الأحد.

وتابع ” لام بول جابرييل ” أنه أدركنا أن ذلك سيكون له تبعاته على المدنيين، وانسحبت قواتنا من باجاك .

وانفصل جنوب السودان عن السودان عام 2011، ثم سقط بعد ذلك بعامين في براثن حرب أهلية، بعد أن عزل الرئيس سلفا كير المنتمي لقبيلة الدينكا، ريك مشار نائبه وخصمه منذ فترة طويلة المنتمي لقبيلة النوير.

وانتشر القتال في الدولة المنتجة للنفط، على أساس عرقي في الغالب، ما أجبر أكثر من 3 ملايين شخص على الفرار، وفقا لبيانات الأمم المتحدة.