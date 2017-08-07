يسرق أعمدة إنارة الشوارع وينقلها بسيارته - صحيفة صدى الالكترونية

أماني الغامدي(صدى):

أقدم هولندي على أرتكاب عملية سرقة غريبة ، حيث قام بسرقة أعمدة إنارة الشوارع بمدينة ألميرة الهولندية .

ووقع الحادث الغريب عندما أوقفت الشرطة الهولندية رجلا، من أصحاب السوابق في ارتكاب العديد من المخالفات المرورية، يقود سيارته دون قلق من جذب أضواء الشوارع العملاقة فوقها للانتباه.

وشاركت الشرطة صورة البضاعة المسروقة غير المعتادة عبر صفحتها على فيسبوك، مؤكدة أنها بصدد التحقق من المكان الذي سرقت منه أعمدة الإنارة.وأشارت الشرطة إلى أنه من المحتمل أن تكون قد سرقت من مدينة ألميره المجاورة، في مقاطعة فليفولاند.

وقالت الشرطة إنه تم القبض على السائق لارتكابه عدة مخالفات مرورية، بما في ذلك القيادة في حالة سكر ودون تأمين وامتلاك رخصة سياقة منتهية الصلاحية منذ عام 2016، فضلا عن سرقة أعمدة الإنارة.