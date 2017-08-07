عامل يحرق جسد شقيقه بالسجائر حتى الموت - صحيفة صدى الالكترونية

أماني الغامدي(صدى):

أقدم عامل لإصلاح الإطارات، على قتل شقيقه الأصغر، لمنعه من اللعب في الشارع، حيث أحرق جسده بالسجائر، قم انهال عليه بالضرب حتى فارق الحياة، وحاولت والدة الطفل إبعاد الشبهة عن نجلها؛ فاتهمت نجلها الآخر بارتكاب الجريمة.

وتلقت السلطات الأمنية في القاهرة بمصر، اخطارا بوصول، الطفل ” علاء. ع. ش ” 5 سنوات، جثة هامدة إلى مستشفى 6 أكتوبر؛ إثر إصابته بسحجات في الظهر وآثار حروق سجائر بالقدمين والصدر وظهر الكفين، وجروح طويلة في الظهر والقدمين، وجرح بالعضو الذكري، وكدمة في العين اليسري.

واتهمت والدة الطفل نجلها ” عمر. ع ” 15 سنة – طالب، بالتعدي على طفلها؛ لمنعه من اللهو بالشارع.

وباستمرار جهود البحث وجمع المعلومات؛ تبين عدم صحة أقوال والدة القتيل، بعد أن كشفت التحريات أنها حاولت إبعاد الشبهة عن نجلها الأكبر ” محمد. ر ” 17 سنة- عامل لإصلاح الإطارات، الذي انهال ضربا على الطفل منذ 10 أيام، واحتجزه؛ لمنعه من اللهو في الشارع.

وتمكنت قوة أمنية من ضبط المتهم، وإحالته إلى النيابة العامة؛ بعد اعترافه بارتكاب الجريمة.