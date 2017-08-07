الجوازات تتفاعل مع شكاوى يمنيين يحملون بطاقات " هوية زائر " - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

تفاعلت مديرية الجوازات مع شكاوى يمنيين يحملون بطاقات ” هوية زائر ” ، وطلبت منهم في الغالب التواصل معها عبر الإيميل الخاص للمديرية، بشرح أوفى لتفاصيل تلك المشاكل.

واستقبل حساب ” الجوازات ” في موقع ” تويتر ” العديد من التساؤلات في هذا الصدد، منها تساؤلين، جاء في الأول: ” السلام عليكم إخواني أنا من أصحاب هوية زائر ومددت الهوية الخامسة في 13 رمضان وطلبتها من واصل واستلمتها والآن يوجد 900 غرامة”.

وجاء التساؤل الثاني: ” متي يتم من قبلكم فتح إعادة الطباعة لطلب توصيل هوية زائر ممن مدد تاريخ 13-9 وألغي التمديد.. لماذا تتجاهلون السؤال “.

وجاء رد ” الجوازات ” على الأول عند الساعة 4:58 بعد العصر والثاني عند 7:37 مساء بصيغة موحدة تقريبا، كما يلي: ” وعليكم السلام، فضلا تواصل معنا وزودنا بالتفاصيل على البريد الإلكتروني [email protected] .. نسعد بخدمتك “.