دول المقاطعة تنجح في فرض مسارات محددة للطائرات القطرية - صحيفة صدى الالكترونية

القاهرة(صدى):

ذكرت مصادر ملاحية، بأنه لم تسجل أجهزة الملاحة المصرية مرور أي طائرة قطرية من المسار الذي تم الاتفاق عليه مع الإيكاو بالمياه الدولية فوق البحر المتوسط.

وأوضحت المصادر، إن المسار الذي تشارك مصر في الإشراف عليه مع دول الجوار بين ٨ مسارات اتفق عليه للسماح للشركات القطرية بالمرور بها مع الأشقاء السعودية والإمارات والبحرين.

وأكد مصدر مسئول بالطيران المصري بأن إعلان الطيارين الأول الذي صدر من الدول الأربع، بمنع الشركات القطرية من الهبوط في مطاراتها أو المرور من الطرق الجوية الخاصة لسيادتها مازال قائما ولن يسمح لها بالهبوط أو المرور من الطرق الجوية المصرية، وفقا لمعاهدة شيكاغو عام ١٩٤٤ والتي تعطي الحق للدول على مطاراتها وطرقها الجوية وفقا للسيادة.