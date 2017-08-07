إصابة مٌمثل هندي وزوجته بإنفلونزا الخنازير - صحيفة صدى الالكترونية

أماني الغامدي(صدى):

نشر الممثل الهندي عامر خان ، مقطع فيديو أٌذيع خلال فعاليات توزيع مسابقة (ساتياميف جاياتي للمياه) التي تنظمها مؤسسة باني غير الحكومية ، يعتذر به من حضور المسابقة ، لإصابته هو وزوجته كيران راو بإنفلونزا الخنازير .

وقال عامر في الرسالة المصورة: ” لقد أردنا أن نحضر اليوم، ولكن مؤخراً، بعد إجراء اختبار، تم تشخيص إصابتي بفيروس (إتش 1 إن 1)، أنفلونزا الخنازير. لقد طلب مني الراحة، كما أنه لا يمكنني الخروج وحضور أي فعاليات عامة لذلك أتخلف عن الحضور حتى لا أنقل العدوى لآخرين ” ، واضاف عامر: ” لقد طلبت من صديقي شاروخان حضور الفعاليات بالنيابة عني، ولقد قبل ذلك ” .

وشوهدت زوجته كيران، المشاركة في تأسيس مؤسسة باني، وهي تجلس بجواره في مقطع الفيديو.