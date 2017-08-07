أصغر سعودية حاصلة على الأوسكار تخطف أنظار مرتادي شارع الفن - صحيفة صدى الالكترونية

محمد بن طحيطح(صدى):

خطفت أصغر فنانة سعودية حاصلة على جائزة أوسكار أنظار مرتادي شارع الفن المقام ضمن مهرجان أبها يجمعنا المواكب لاحتفالات المدينة بلقب عاصمة السياحة العربية ٢٠١٧ م، وذلك بتقديم العديد من الإبداعات الفنية التي حازت على إشادات واسعة وتشجيع كبير.

همس القاسم قالت: إنها أحضرت لوحاتها من مدينة تبوك التي تقيم بها رغبة في المشاركة في شارع الفن الذي حصد شهرة كبيرة لكافة الفنانين الذين يحملون معهم منتجهم الفني للمشاركة في هذا المكان رغبة في الالتقاء بالجمهور وإبراز المواهب والتعريف بفنهم.

وأضافت أنها تحب رسم البورتريه بالفحم والباستيل، وأنها رسمت لوحة لأمرأة باكية وميزت إحدى عينيها بلون مختلف وشاركت بهذه اللوحة في ملتقى بصمات الفنانين التشكيليين العرب الثالث بمصر ومكنها ذلك من نيل الأوسكار على كافة المشاركين الأكبر سنًا منها.

همس عادت بالذاكرة لبداياتها، قائلة: إنها بدأت ترسم من سن ال ٣ بدعم والدها ووالدتها ومعلمات المدرسة، حيث إن مسؤولة قسم النشاط هي التي قدمت لوحتها لمسابقة الأوسكار وشجعتها على المشاركة في العديد من المواقع.

وعن مصدر إلهامها في الرسم، رأت أنها لا ترسم سوى بقناعتها الخاصة، مستشهدة برفضها طلب العديد من الأشخاص رسم وجوه معينة، كاشفة في الوقت ذاته أنها حاليا تتدرب على رسم الطبيعة، بعد أن تمرست في رسم البورتريه وحازت لوحاتها على إعجاب زوار شارع الفن.

يذكر أن همس حصلت على المركز الأول في مسابقة شارع الشهداء المقام ضمن فعاليات مهرجان محايل أدفا وكُرِّمت من قبل محافظ محايل محمد المتحمي، وشاركت في مسابقة عين على حدود الوطن التي أقامتها وزارة التعليم.