تعيين 30 فتاة في الخطوط السعودية - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

قبلت الخطوط السعودية مؤخرا 30 فتاة وتكفلت بتوظيفهن بعد انتهاء ابتعاثهن ضمن برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي، والمسمى بـ ” وظيفتك وبعثتك ” ، حيث خيرت الفتيات بين الدبلوم والبكالوريس بعدد من التخصصات، تتضمن الترحيل الجوي، إضافة إلى عدد من التخصصات الأخرى، تشمل تسويق، وخدمات مطارات.

وتعد هذه الخطوة الأولى من نوعها التي أتيحت للفتيات في السعودية، إذ يجب على المرحل الجوي أن يكون مؤهلا ومجازا قانونا لترحيل الطائرات، فهو يتحمل مسؤولية سلامة الرحلة قبل الإقلاع، كونه يختص بدراسة كافة المعلومات وتجهيزها لقائد الطائرة، بعد التوقيع معه على نموذج إذن الترحيل.

يُشار إلى أن عدد السعوديات العاملات بالخطوط السعودية يصل حاليا إلى حوالي 500 سيدة يعملن في عدد من المجالات، وذلك وفق خطة تتضمن التوسع في هذا التوجه بما يوافق الضوابط الشرعية.