 السلوكيات المساهمة في الترويج للمخدرات عقوبتها السجن والغرامة - صحيفة صدى الالكترونية

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    أغسطس

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السلوكيات المساهمة في الترويج للمخدرات عقوبتها السجن والغرامة

السلوكيات المساهمة في الترويج للمخدرات عقوبتها السجن والغرامة
نايف السالم(صدى):

حذرت أمانة اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات ” نبراس ” من القيام بالسلوكيات الخاطئة أو تقديم مفاهيم واتجاهات تخالف القيم الأخلاقية والاجتماعية، سواء كانت لفظية أو حركية أو مكتوبة أو منشورة عبر وسائل الإعلام أو مواقع التواصل الاجتماعي.
وأوضحت في بيان لها إن من يقدم أو يمارس أو ينقل حركات أو إيحاءات تدعو أو تحرض لتعاطي المخدرات أو الترويج لها أو إنتاج‏ مقاطع معرض لعقوبة السجن أو الغرامة .


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 10206 ] نشر منذ 44 دقيقة

حسبي الله على من يروج للمخدرات

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