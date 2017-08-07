إرهابيو العوامية يتسولون على مواقع التواصل بفضل ضربات الأمن - صحيفة صدى الالكترونية

خالد الضبيبي(صدى):

لجأ الإرهابيون المتحصنون في أزقة العوامية إلى نشر رسائل استجداء عبر مواقع التواصل الاجتماعي طلبا للمساعدات المادية والعينية إضافة لأرقام حسابات مشبوه لمواصلة أعمالهم الإجرامية، بعد تضييق الخناق عليهم من قبل الجهات الأمنية.

وكنت الجهات الأمنية حققت ضربات استباقية انتهت بقتل وضبط عدد من أخطر العناصر الإرهابية المتحصنة ببلدة العوامية التابعة لمحافظة القطيف، وأمنت خروج أعداد كبيرة من الأهالي.

فيما شددت ” لجنة تواصل ” بالعوامية على خطورة الاستجابة لتلك الدعوات المتداولة التي غالبا ما تكون مجهولة المصدر وتدعو لتقديم المساعدات المالية عبر أرقام حسابات مجهول، داعية الراغبين في تقديم المساعدات التوجه إلى الجمعيات الخيرية المعنية رسميا لمثل هذه الحالات، وعدم التعاطف أو التعاطي مع الحسابات المشبوهة التي قد تنقل الأموال إلى أيدي الإرهابيين بطرق مباشرة وغير مباشرة.