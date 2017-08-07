سيميوني يرفض مهاجم تشيلسي - صحيفة صدى الالكترونية

عبدالله سعيد(صدى):

رفض الأرجنتيني دييجو سيميوني، المدير الفني لنادي أتلتيكو مدريد الإسباني، الحديث عن التعاقد مع دييجو كوستا، مهاجم تشيلسي الإنجليزي.

وقال سيميوني في تصريحات نقلتها صحيفة إيفينينج ستاندرد :“ لا أحب الحديث عن كوستا لأنه مازال لاعبًا لفريق آخر وهو تشيلسي، ونحن محرومون من التعاقد خلال الصيف الجاري ”.

وتابع :“ أسعى لتطوير الفريق سواء في التدريبات أو مع وجود ظروف مثل هذه تمنعنا من التعاقدات، ولذلك علي العمل وفقاً للمعطيات التي نمتلكها في الوقت الراهن ”.

وكان كوستا، قد خرج من حسابات الإيطالي أنطونيو كونتي، المدير الفني للبلوز، الذي طلب منه البحث عن فريق آخر خلال الصيف الجاري.