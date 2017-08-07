بالصور.. أمير عسير ينقل تعازي القيادة لأسرة " الشهراني " - صحيفة صدى الالكترونية

محمد طحيطح(صدى):

استقبل أمير منطقة عسير الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز، في مكتبه بالإمارة اليوم الأثنين ، أسرة الشهيد الجندي سعيد عبدالله الشهراني، من منسوبي القوات البرية الذي استشهد خلال تأديته واجب الدفاع عن الدين والوطن في الحد الجنوبي.

وقدّم أمير المنطقة تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – لوالد الشهيد وأسرته، مؤكداً فخر الوطن بالشهيد، داعياً الله العلي القدير أن يتغمّده بواسع رحمته.

كما عبرت أسرة الشهيد ” الشهراني ” عن شكرها وامتنانها لأمير منطقة عسير على نقله تعازي القيادة الرشيدة، مؤكدين فخرهم واعتزازهم باستشهاد ابنهم، داعين الله أن يحفظ لهذه البلاد أمنها واستقرارها.