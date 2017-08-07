جامعة أمريكية تكشف جرائم قطر: 614 مليار دولار خسائر و640 قتيلا - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الضوي(صدى):

قدرت خسائر الثورات العربية التي أحرقت الأخضر واليابس في عشرات الدول منذ اندلاع حرائقها عام ٢٠١١م، وشهدت دعما لوجستيا من الحكومة القطرية، بـ ٦١٤ مليار دولار للناتج القومي العربي، وخسائر في الأرواح وسفك في الدماء تجاوز الـ ٦٤٠ ألف قتيل كانت نسبتهم الأعلى في سوريا، بقرابة نصف مليون قتيل، مروراً بليبيا، والتي قتل فيها ٥٠ ألفاً، ثم العراق، وفقدت ٤٥ ألفا من أبنائها، مرورا بالسودان، واليمن، والصومال.

وكشف أحد خبراء معهد “ب يكر ” للسياسة العامة في جامعة رايس الأمريكية، كريستيان كوتس أولريشن، في دراسة علمية متخصصة نشرها في مركز كارنيجي للشرق الأوسط، إن سياسات قطر في الربيع العربي عكست تقييما دقيقا لمصالحها في مختلف البلدان التي تشهد اضطرابات.

وأوضح أن قطر سعت إلى التدخل بشكل مباشر وغير مباشر في ليبيا وسوريا بذريعة البحث عن حلول عربية للمشاكل العربية، ووفرت مساعدات اقتصادية في تونس ومصر، إلا أن الدوحة اقتصرت على التنسيق الحذر مع خطوات مجلس التعاون الخليجي؛ لإعادة إرساء النظام السياسي في البحرين واليمن، معترفة بالنفوذ الأكبر للمملكة في هذه البلدان، والتهديد المحتمل الذي قد تشكله الثورات الناجحة في الخليج للاستقرار قرب حدودها.

وخلص الباحث إلى أن الأيام الأولى من الربيع العربي، نظر المسؤولون في الدوحة إلى الاضطرابات الجارية في شمال إفريقيا وبلاد الشام باعتبارها فرصة يجب اغتنامها لا تحديا يجب الخوف منه خلال الربيع العربي، وابتعدت السياسة القطرية عن دور الوسيط النزيه الذي ميز نهجها قبل العام 2011، لتصبح أكثر اهتماماً بالتدخل ومرتبطة باختيار الفائزين في الدول التي تمرّ بمرحلة انتقالية في شمال إفريقيا وبلاد الشام. ففي مصر وسوريا، على وجه الخصوص، أصبح دعم قطر المحسوس للإخوان المسلمين مثيراً للجدل على نحو متزايد بين الجهات الفاعلة المحلية والإقليمية التي كانت تنظر بعين الشكّ إلى أيديولوجية الجماعة وأهدافها، وقد تسبّب نهجها في حدوث توتّرات مع نظرائها من دول مجلس التعاون الخليجي.

ويضيف ” أولريشن ” أن تدخّلات قطر في الربيع العربي، أضعفت إلى حد كبير، سمعة البلاد على صعيد النزاهة، وأدت الشكوك الناجمة عن ذلك تجاه الدوافع القطرية إلى زيادة تآكل احتياطيات القوة الناعمة التي شكلت القوة الدافعة وراء صعود قطر كقوة إقليمية لها امتداداتها الدولية قبل العام 2011، وفي الوقت الذي تولّى الأمير تميم السلطة في عملية تسليم تمّت إدارتها بعناية في يونيو 2013، لم يكن هناك سوى القليل من جيران قطر الإقليميين مستعدين لتفسير قرينة الشك في مصلحة البلاد في سوريا أو مصر أو أي مكان آخر.