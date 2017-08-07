اشتعال حريق بثالث فندق في دبي خلال أسبوع - صحيفة صدى الالكترونية

دبي(صدى):

شب حريق صغير خارج فندق موفنبيك بدبي، بمنطقة المارينا اليوم الاثنين، مما أجبر النزلاء والعاملين على المغادرة دون وقوع أي إصابات، وبذلك يكون ثالث حريق تشهده دبي المركز السياحي والتجاري بدولة الإمارات العربية المتحدة في أقل من أسبوع.

قال حساب الفندق الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، إنه تمت السيطرة على الحريق بسرعة وإجلاء النزلاء والعاملين بسلام.

وكان اندلعت يوم الجمعة الماضي نيران في برج سكني قريب، فيما ذكرت وسائل إعلام أنه تم إخماد حريق أصغر في مبنى مجاور أمس الأحد، ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات في الحريقين.