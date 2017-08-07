 الشيخ: الأزمة المالية في الإتفاق سبب عدم تعاقدنا - صحيفة صدى الالكترونية

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الشيخ: الأزمة المالية في الإتفاق سبب عدم تعاقدنا

الشيخ: الأزمة المالية في الإتفاق سبب عدم تعاقدنا
الرياض(صدى):

ذكر محمد الشيخ المستشار الإعلامي لفريق الاتفاق، أن دورة تبوك كانت مهمة لفارس الدهناء من الناحية المعنوية، خاصة أنها مثلت المرحلة الثالثة والأخيرة من البرنامج الإعدادي للفريق بعد الدمام والمعسكر الخارجي.

وقال :” النادي ليس في ذلك الوضع المادي الذي يسمح له باختيار المحترفين بارتياح تام، تم تحديد المراكز المتبقية للاعبين الأجانب وكلاهما في خط الهجوم “.

وأشار الشيخ إلى أنه كان من المفترض تعاقد إدارة ناديه مع محترف خامس الاتفاق لكن حالت بعض الظروف دون حدوث ذلك.


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[ عدد التعليقات: 10206 ] نشر منذ 1 ساعة

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