مجهول يخرّب مركز صحي جبة شمال حائل - صحيفة صدى الالكترونية

علي العنزي(صدى):

تعرضت غرفة الطوارىء بمدينة جبة 90كم شمال منطقة حائل إلى التلف والتخريب وأصدرت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة حائل بياناً حول الواقعة .

قال مدير إدارة التواصل والعلاقات العامة والمتحدث الرسمي بصحة حائل عارف الشمري أنه تعرضت غرفة الطوارئ للتخريب من أحد الأشخاص والذي استغل وقت خروج طبيب المركز والممرضة مع سائق الإسعاف لنقل حالة إسعافية (حادث مروري منقول عبر الهلال الأحمر ) إلى مستشفى الملك خالد بحائل وقام ببعض أعمال التخريب والإتلاف دون أي أضرار بشرية.

مما استدعى إبلاغ الجهات الأمنية المختصة والتي قامت بمباشرة الحادث وأعدت محضر بذلك، حيث سيتم بناء عليه اتخاذ الإجراءات اللازمة لحفظ حقوق المنشأة والجهة بشكل عام.