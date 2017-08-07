 صح لسانك - صحيفة صدى الالكترونية

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صح لسانك




تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 44 دقيقة

قصيدة فكاهية من الشعر النبطي فيها من الحكمة ما الله به عليم ، وهي على شاكلة ما جاء في الأثر : ” هذا خير من ملء الأرض مثل هذا ” أو كما قيل ، وقوله : خير الناس أنفعهم للناس ، و أيضا كما ورد أن عالما واحدا أشد على الشيطان من ألف عابد ، الرسل والأنبياء والصالحون والمصلحون هم أنفع الناس للناس .أما الفاسدون المفسدون فتضعهم بتابوت وتكتب على التابوت (RIP) .

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