صح لسانك - صحيفة صدى الالكترونية

الإثنين 7
أغسطس
قصيدة فكاهية من الشعر النبطي فيها من الحكمة ما الله به عليم ، وهي على شاكلة ما جاء في الأثر : ” هذا خير من ملء الأرض مثل هذا ” أو كما قيل ، وقوله : خير الناس أنفعهم للناس ، و أيضا كما ورد أن عالما واحدا أشد على الشيطان من ألف عابد ، الرسل والأنبياء والصالحون والمصلحون هم أنفع الناس للناس .أما الفاسدون المفسدون فتضعهم بتابوت وتكتب على التابوت (RIP) .
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مؤنس بن فهد آل خليفة[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 44 دقيقة
قصيدة فكاهية من الشعر النبطي فيها من الحكمة ما الله به عليم ، وهي على شاكلة ما جاء في الأثر : ” هذا خير من ملء الأرض مثل هذا ” أو كما قيل ، وقوله : خير الناس أنفعهم للناس ، و أيضا كما ورد أن عالما واحدا أشد على الشيطان من ألف عابد ، الرسل والأنبياء والصالحون والمصلحون هم أنفع الناس للناس .أما الفاسدون المفسدون فتضعهم بتابوت وتكتب على التابوت (RIP) .