مركز حصين يعد مذكرة تعاون للوقاية من المخدرات مع بيوت الشباب - صحيفة صدى الالكترونية

سعيد العجل(صدى):

في إطار تعليمات معالي مدير جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية عضو هيئة كبار العلماء د. سليمان بن عبدالله أبا الخيل، لتكثيف البرامج الوقائية والتوعوية والتدريبية في مجال مكافحة المخدرات والتي ينفذها مركز ( حصين) بالعمل على توقيع مذكرات تعاون مع قطاعات الرياضية والشباب لتفعيل الجهود التوعوية والوقائية ضد أفة المخدرات وزيادة الوعي بين شريحه الشباب قام وفد من مركز حصين للوقاية من المخدرات بجامعة الأمام محمد بن سعود بالرياض برئاسة عميد مركز حصين الدكتور أبراهيم الزبن ووكيل المركز الدكتور محمد النصار بزيارة لمقر الجمعية العربية السعودية لبيوت الشباب وبيت الأمير فيصل بن فهد للشباب بالرياض حيث أجتمع الوفد مع مدير عام بيوت الشباب الأمين العام للجمعية العربية السعودية لبيوت الشباب الأستاذ محمد بن عبدالله الخربوش وأستهل اللقاء الدكتور أبراهيم الزبن عميد مركز حصين للوقاية من المخدرات بكلمة اكد من خلالها حرص المركز على العمل الجاد في مواجهه أفة المخدرات وحماية الشباب من مخاطرها الصحية والاجتماعية من خلال تكثيف الجهود التوعوية وزيادة الوعي بين شرائح المجتمع وخاصة فئة الشباب .

كما أستعرض. د. الزبن خلال كلمته رؤية ورسالة وأهداف المركز وأهم الدراسات والأبحاث والبرامج التي نفذها ودعمها المركز.

من جانبه أكد مدير عام بيوت الشباب الأمين العام للجمعية الأستاذ محمد الخربوش بأن بيوت الشباب تسعى في جميع برامجها التي تنفذها بجميع مناطق ومحافظات المملكة على خدمه شريحه الشباب وتكثيف البرامج الاجتماعية والرياضية التي تهدف لزيادة المعارف والمهارات لدى الشباب وتساعدهم على صنع التميز ومواجهة كل الأخطار ومنها مواجهة أخطار المخدرات وتعزيز جوانب الوعي لديهم ، موكدا أن جمعية بيوت الشباب تضع كل إمكانياتها وبرامجها لخدمة مركز حصين للقضاء على أفة المخدرات والوقاية من مخطارها الصحية والاجتماعية ومحاربة الإدمان بكافة أشكاله .

كما تم خلال اللقاء بحث اوجه التعاون بين مركز (حصين) والجمعية العربية السعودية لبيوت الشباب وتم الاتفاق على اعداد مسودة لمذكرة تعاون بين المركز وجمعية بيوت الشباب لما فيه خدمة ابناء الوطن، ثم قام الامين العام للجمعية وبصحبة الضيوف بجولة ميدانية بمقر بيت الأمير فيصل بن فهد للشباب بالرياض حيث تم الاطلاع على ألية العمل والخدمات التي تقدمها بيوت الشباب بمختلف مناطق ومحافظات المملكة من خدمات وبرامج شبابية لروادها وتم في نهاية الزيارة تم تبادل الدروع التذكارية.