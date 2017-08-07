بالفيديو..التعليم تكشف موقف الدولة من طلاب الجامعات الأهلية - صحيفة صدى الالكترونية

حمود العنزي(صدى):

كشف وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى، موقف الدولة من الطلاب ‏الدارسين على حسابهم الخاص في الجامعات والكليات الأهلية بالمملكة، مؤكدا أن الدولة ليست ملزمة بدفع رسوم الدراسة لهم.

وقال إن الدولة أوجدت برامج المنح الدراسية في الداخل سابقا لتشجيع الطلاب على الدراسة، غير أن هذه الظروف انتهت تماما، داعيا المعترضين على هذا الإجراء للتقدم إلى ديوان المظالم، وفقا لصحيفة ” عكاظ “.

وأوضح العيسى أنه عندما تقوم الدولة بدفع رسوم ومكافآت الطلاب الدارسين بالجامعات الأهلية، فكأن هذه الجامعات أصبحت جامعات حكومية، مؤكداً أن الدولة ليست ملزمة بالدفع.

من جهتهم، أبان عددٌ من الطلاب أنهم فوجئوا بعد تركهم لوظائفهم من أجل الدراسة بإيقاف المكافأة عنهم، الأمر الذي هدد مستقبلهم الدراسي وألقى عليهم أعباء إضافية بسبب الرسوم العالية.

وكان مقطع فيديو متداول أظهر جانباً من لقاء الوزير مع الطلاب الذين تجمعوا بالوزارة، والنقاش الذي دار بينهم، حيث دعاهم الوزير للتقدم لديوان المظالم، فيما ردّ عليه بعض الطلاب بقولهم: ” هذا هروب ” ، وخاطبه آخر: ” حنا عيالك “.