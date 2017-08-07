انخفاض عدد المطلوبين أمنياً إلى 3 فقط - صحيفة صدى الالكترونية

سعيد العجل(صدى):

انخفض عدد المطلوبين أمنياً بقائمة الـ23 التي أصدرتها وزارة الداخلية عام 2012، إلى ثلاثة مطلوبين فقط .

والمطلوبون الثلاثة الذي لا يزالون مطلوبين هم سلمان علي آل فرج، وفاضل حسن الصفواني، ومحمد حسن آل زايد.

ويذكر أنه تم القبض على تسعة من المطلوبين بالقائمة، وقتل ثلاثة هم مرسي آل ربح وخالد اللباد ومحمد الفرج، فيما سلم ثمانية مطلوبين أنفسهم طواعيةً من بينهم محمد عيسى صالح آل لباد الذي سلَّم نفسه في يوليو الماضي، وأخيراً تسليم ” رمزي ” و ” علي ” نفسيهما أمس الأحد .