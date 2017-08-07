عارضة أزياء تكشف تفاصيل اختطافها  - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

كشفت عارضة الأزياء البريطانية، كلويه ألينغ، تفاصيل اختطافها ، من داخل شقة بإيطالية أثناء توجدها بميلانو للمشاركة في جلسة تصوير الشهر الماضي .

حيث قالت عارضة الأزياء ، أنها تعرضت للحظات رعب لم تعيشها في حياتها وكنت أخشى الموت ” كل ثانية ودقيقة وساعة ” ، حيث أقتحم شخصين الشقة التي كنت أٌقيم بها في ميلانو ، حيث أقدم الأول الذي كان يضع قفازات سوداء على وضع يده على فمها، في حين عمد الثاني إلى حقنها بمادة مخدرة على الأرجح، في ذراعها.

وكانت الشرطة الإيطالية قالت إن الشابة تعرضت للهجوم والتخدير قبل وضعها في صندوق سيارة ونقلها إلى قرية صغيرة قرب تورينو، حيث احتجزها لوكاش بافل هيربا وهو بريطاني ولد في بولندا.

واعتقلت الشرطة، في وقت لاحق، هيربا للاشتباه في ضلوعه بخطف العارضة البريطانية، والتهديد بعرضها في مزاد على الإنترنت ما لم يحصل على فدية قدرها 300 ألف دولار.

وأطلق هيربا سراح العارضة في 17 يوليو، واصطحبها إلى القنصلية البريطانية بميلانو، وقد تحدثت مصادر أنه تم إطلاق سراحها بعدما اكتشفت العصابة أنها أم لرضيع يبلغ من العمر عامين فقط.