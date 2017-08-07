صندوق التنمية الصناعية يُموّل إنتاج الفحم البترولي - صحيفة صدى الالكترونية

علي القحطاني(صدى):

وافق صندوق التنمية الصناعية السعودي على منح الشركة السعودية للفحم البترولي المكلس (SCPC) قرضاً بمبلغ 300 مليون ريال لتمويل إنشاء مصنع مشروع الشركة في مدينة الجبيل الصناعية, في حين تعمل الشركة مع صندوق التنمية الصناعية السعودي على إنهاء اتفاقية القرض النهائية لإكمال تمويل إنشاء المصنع .

وأعرب رئيس مجلس الإدارة محمد القريان عن سعادته بحصول الشركة على موافقة الصندوق تمهيداً للبدء الفعلي للمشروع, مشيراً إلى أن المشروع تترقبه العديد من الأسواق المحلية في المنطقة وكذلك الأسواق العالمية خاصة وأن منتجات الشركة تُصنع لأول مرة على مستوى المملكة بطاقة إنتاجية تقدر بـ 666 ألف طن سنوياً من مادة الفحم البترولي المكلس, والذي تستورده المملكة والمصانع المحلية من الخارج .

من جانبه أوضح عضو مجلس الإدارة العضو المنتدب المهندس محمد البيبي أنه سيتم توريد 826 ألف طن من مادة الفحم البترولي الأخضر كلقيم لإنتاج الفحم المكلس, وسيتم توريده من مصافي البترول المنتشرة في الكثير من بلدان العالم, لافتاً إلى أنه تم تأمين الكميات اللازمة من مادة اللقيم للمشروع وبعقود تمتد لفترة سبعة سنوات قابلة للتجديد وكذلك سيتم تأمين كميات إضافية من مادة اللقيم في الأشهر القليلة القادمة .

وقدّم البيتي شكره لمجلس وإدارة صندوق التنمية الصناعية السعودي والهيئة الملكية لدعمهما هذا المشروع الوطني الكبير, تجسيداً لاهتمام القيادة الرشيدة بتنمية القطاع الصناعي الوطني .