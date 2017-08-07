عطل يؤخر رحلة طيران بين القاهرة وجدة لمدة ساعتين - صحيفة صدى الالكترونية

عبده ابوالفضل (صدى):

تسبب عطل فنى أصاب إحدى طائرات الخطوط السعودية فى تأخر وصول وسفر رحلتها بين مطاري جدة والقاهرة لمدة ساعتين تم خلالهما توزيع مشروبات على ركاب رحلة السفر من مطار القاهرة .

وقالت مصادر ملاحية بمطار القاهرة، إنه بعد إنهاء إجراءات سفر 300 راكب على رحلة الخطوط السعودية رقم 337 والمتجهة إلى جدة تلقت سلطات مطار القاهرة إخطارا من الخطوط السعودية يفيد تأخر وصول وسفر الرحلة لمدة ساعتين لإصابة الطائرة بعطل فنى بمطار جدة وتم توزيع مشروبات على الركاب لحين وصول الطائرة حيث إستأنفت رحلتها بكل ركابها بعد تأخير حوالى ساعتين.