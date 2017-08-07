مدينة الملك فهد الطبية تطلق مبادرة لتوعية المجتمع من الأمراض - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

أطلقت مدينة الملك فهد الطبية مبادرة ” توعية المجتمع” من خلال ورش عمل متخصصة تناقش مواضيع حيوية تهم الصحة العامة والوقاية من الأمراض، ضمن أنشطة مباشرة تصل إليهم من خلال المساجد المدارس والجامعات وداخل الأحياء السكنية.

وعد المدير التنفيذي للشؤون الطبية الدكتور مشبب عسيري, المبادرة أحد ركائز برنامج التحول الوطني في قطاع الصحة، التي تهدف إلى وضع الحلول المناسبة للسيطرة والقضاء على المشاكل الصحية قبل تطورها وخصوصا أمراض النمط المعيشي كالضغط والسكري والقلب.

وأبان أن المبادرة تسعى إلى تحسين النتائج الصحية للمواطنين مستقبلا وشرح تيسير حصول المواطنين على الخدمات الصحية من خلال الكشف المبكر والمتابعة الصحية، مشيرا إلى أن تحقيق هذه المسارات سيؤدي إلى توفير رعاية صحية متكاملة مستندة على أعلى المعايير العالمية.

وتستهدف المبادرة, توعية المجتمع عن أهمية الكشف المبكر بالأمراض وطرق الوقاية منها، وعمل فحوصات للضغط والسكري، من خلال زيارات ميدانية يقوم بها فريق متخصص من الكوادر الصحية ( أطباء وتمريض وفنيين) وتوزيع الكتيبات التوعوية والارشادية عن الأمراض, إضافة إلى التوعية المباشرة عن أهمية وجود حقيبة الاسعافات الأولية في المنزل وطرق استخدامها.