بأمر ملكي : استضافة ألف فلسطيني من ذوي الشهداء لأداء الحج - صحيفة صدى الالكترونية

علي القحطاني(صدى):

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ــ حفظه الله ــ أمره الكريم باستضافة ألف من أبناء الشعب الفلسطيني من ذوي الشهداء وأسرهم ، لأداء مناسك الحج لهذا العام 1438هـ للعام التاسع على التوالي.

وقال وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ صالح بن عبدالعزيز بن محمد آل الشيخ، المشرف العام على برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة، أن هذه المكرمة الملكية التي تفضل بها خادم الحرمين الشريفين، تأتي من منطلق الشعور بالأخوة الإسلامية والعربية التي يحملها لفلسطين ولشعبها، وهي جزء من الدعم السعودي المتواصل والسخي للشعب الفلسطيني في المجالات كافة.