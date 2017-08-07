الكويت تقدم شكاوى للأمم المتحدة لتعدي إيران على مياهها الإقليمية - صحيفة صدى الالكترونية

خالد الظفيري(صدى):

أفادت صحيفة ” الأنباء ” الكويتية بأن دولة الكويت تقدمت مؤخرا بعدة شكاوى ودعاوى للأمم المتحدة ضد الاختراقات المتكررة التى تقوم بها البحرية الإيرانية للمياه الإقليمية الكويتية.

وأشارت الصحيفة فى عددها الصادر صباح اليوم الاثنين، الى أن مصدرا مطلعا أوضح للصحيفة أن الاختراقات الإيرانية كانت تحديدا على الأرياق النفطية الكويتية البالغ عددها 9 – تعتبر منطقة الأرياق كنز الأسماك، ومن أفضل المواقع البحرية فى الكويت التى تكثر وتتوافر فيها الأسماك بأنواعها – لافتا إلى أن التعديات كانت من قبل الحرس الثورى الإيرانى.

وقال المصدر إن مواطنا كويتى تعرض لعملية تفتيش من قبل زوارق الحرس الثورى بالقرب من أحد الأرياق النفطية الكويتية ظهر أول أمس، موضحا أن المواطن من رواد البحر، ووصل قرب الريق الكويتى وتحديدا بعد الدرة، حيث فوجئ بزورق إيرانى تابع للحرس الثورى يستوقفه، وقام أحد جنوده بالاستجواب والتحقيق مع المواطن ووقعه على تعهد ” كتب باللغة الإيرانية “.

وأفاد المصدر بأنه لم يتواجد أثناء اعتراض المواطن أى زورق للقوة البحرية، وعندما عاد المواطن قام بإبلاغ خفر السواحل.