بعد مرور 5 سنوات زواج أكتشف إصابتها بالسرطان فطلقها - صحيفة صدى الالكترونية

بعد مرور 5 سنوات زواج أكتشف إصابتها بالسرطان فطلقها
تجرد زوج من الإنسانية والرحمة ، حيث أقدم على طلاق زوجته عقب إصابتها بالسرطان في الرحم ، خشية تعرضه للإصابة ونقل العدوى إليه.
حيث قالت ” سلمى .ع ” 30 عاماً بدعوى نفقة معيشة طفليها أمام مكتب فض المنازعات الأسرية المصرية ، بعد انفصالي عن زوجي الأول، تعرفت إلى إحدى الفتيات ونشأت بيننا صداقة وتواصلنا عبر موقع التواصل الاجتماعي ” فيسبوك ” ، ومع مرور الوقت عرضت صديقتي عليّ الزواج من شقيقها الذي يعمل مقاول، فقلت في نفسي ضل راجل ولا ضل حيطه على الرغم من سابقة زواجه مرتين، وكانت الأمور تسير على ما يرام إلى أن رزقنا الله بطفلين، ومرت 5 سنوات.
وأضافت ، ان امر طلاقي أصابني بحالة من الضيق النفسي والإكتئاب كلما تذكرت 5 سنوات قضيتها مع زوجى وأثمرت عن طفلين، لا سيما وأن زوجها لم ينتظر حتى يعرف رأي الأطباء أو يساعدها في العلاج .
درة البسامي[ عدد التعليقات: 99 ] نشر منذ 2 ساعتين
استغفر الله العظيم …
أسأل الله أن يشفيها …ومرضانا ومرضى المسلمين…
أما هو فأقل ما يقال عن (نذل) ولا يمكن وصفه ب(انسان)…
ثم ..هل لديه ضمان أنه لن يصاب بهذا المرض أو غيره من الأمراض والتي لا تقل خطورتها عن السرطان….
فعلاً …أمره عجيب…
alfahd42[ عدد التعليقات: 10206 ] نشر منذ 1 ساعة
استغفر الله العظيم …
أسأل الله أن يشفيها …ومرضانا ومرضى المسلمين…
الله يسامحك كم انت قاسي
غييييوووورررر[ عدد التعليقات: 1075 ] نشر منذ 1 ساعة
انا لله وانا اليه راجعون
بدل مايوقف معها ويعالجها
زادها هم على همها
اللهم شافها شفاءا لايغادر سقما شفاءا عاجلا غير آجل
اللهم وارزقها زوجا خيرا منه وارزقها الذرية الصالحة
اللهم آمين
جَےـنٌےـحًےـ ٱلخٌےـيّےـٱل[ عدد التعليقات: 10064 ] نشر منذ 1 ساعة
خاين
حسبي الله وكفى 😭😭
تاااامه[ عدد التعليقات: 459 ] نشر منذ 52 دقيقة
الله يشافيج ويعافيج يااااارب
alfahd42[ عدد التعليقات: 10206 ] نشر منذ 46 دقيقة
امين
💄فوفو20💄[ عدد التعليقات: 5297 ] نشر منذ 30 دقيقة
خسيس ان شاء الله هو يجيه مرض يخلي الكل يتخلى عنه