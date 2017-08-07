بعد مرور 5 سنوات زواج أكتشف إصابتها بالسرطان فطلقها - صحيفة صدى الالكترونية

أماني الغامدي(صدى):

تجرد زوج من الإنسانية والرحمة ، حيث أقدم على طلاق زوجته عقب إصابتها بالسرطان في الرحم ، خشية تعرضه للإصابة ونقل العدوى إليه.

حيث قالت ” سلمى .ع ” 30 عاماً بدعوى نفقة معيشة طفليها أمام مكتب فض المنازعات الأسرية المصرية ، بعد انفصالي عن زوجي الأول، تعرفت إلى إحدى الفتيات ونشأت بيننا صداقة وتواصلنا عبر موقع التواصل الاجتماعي ” فيسبوك ” ، ومع مرور الوقت عرضت صديقتي عليّ الزواج من شقيقها الذي يعمل مقاول، فقلت في نفسي ضل راجل ولا ضل حيطه على الرغم من سابقة زواجه مرتين، وكانت الأمور تسير على ما يرام إلى أن رزقنا الله بطفلين، ومرت 5 سنوات.

وأضافت ، ان امر طلاقي أصابني بحالة من الضيق النفسي والإكتئاب كلما تذكرت 5 سنوات قضيتها مع زوجى وأثمرت عن طفلين، لا سيما وأن زوجها لم ينتظر حتى يعرف رأي الأطباء أو يساعدها في العلاج .