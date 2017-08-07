بلدية أملج تنفذ جولات رقابية على محلات مخالفة - صحيفة صدى الالكترونية

محمود البلوي(صدى):

نفذت الفرق الرقابية الميدانية التابعة لبلدية محافظة أملج خلال الأيام الماضية, عدداً من الجولات الرقابية على أكثر من 95 محلاً على فترتين صباحية ومسائية .

وركزت الجولات الرقابية, التي كانت بقيادة ميدانية من رئيس قسم صحة البيئة تركي علي النحاس ومتابعة مباشرة من رئيس بلدية محافظة أملج المهندس ناجي رمضان غبان, على المطاعم والبوفيهات ومحلات الخضار وصوالين الحلاقة ومغاسل السيارات, حيث تم خلالها مصادرة أكثر من 196 كيلو من الخضار والفواكه والأسماك واللحوم الفاسدة .

ودعت بلدية محافظة أملج, المواطنين والمقيمين للإبلاغ عن أي مخالفات يلاحظونها على الرقم 940 .